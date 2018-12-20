Повышение ставки НДС до 20% позволит в дальнейшем удерживать приемлемый уровень ненефтегазового дефицита бюджета. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не должны забывать, что мы как нефтедобывающая страна и страна, которая имеет основные доходы от продажи нефти и газа, у нас есть еще и так называемый ненефтегазовый дефицит. Напомню, что в 2009 году он составлял в районе 13%. Это очень много. В начале 2000-х он был где-то 3%... Сейчас мы его сократили до 6,6%. А в следующем году он должен быть уже 6% и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики Российской Федерации. Так вот, повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель», — пояснил глава государства.

По словам Путина, эффективная ставка НДС даже после повышения будет меньше 20% за счет сохранения льгот на некоторые группы товаров. Президент также выразил надежду, что увеличение налоговой нагрузки приведет лишь к кратковременному всплеску инфляции.

Ставка НДС будет увеличена с 18% до 20% с 1 января 2019 года.