России необходим прорыв, чтобы перейти в новый технологический уклад, без которого у страны не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Как это сделать? Нужно концентрировать имеющиеся ресурсы, найти и сконцентрировать на важнейших моментах развития», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в стране существует 12 нацпроектов (здравоохранение, образование, наука, производство, экономика и другие), а также отдельно финансируется развитие инфраструктуры.



Также он добавил, что есть проблема с контролем за исполнением нацпроектов, особенно в регионах.



Кроме того, отметил президент, Россия должна войти в другую лигу по качеству экономики. Как ранее говорилось в майских указах, страна должна войти в пятерку экономик мира.

«Темпы роста не обеспечить, если не изменить структуру экономики, так что мы рассчитываем на национальные проекты и новые возможности для развития. В ближайшие два года рассчитываем на 2% роста, а дальше — уже на 3%. Нам нужно войти в другу лигу по качеству экономики. На это и нацелены наши национальные проекты», — рассказал он в ходе выступления.