Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, а также сокращает долю валютных активов. Об этом рассказал предправления банка Петр Фрадков, пишут «Ведомости». Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.

«Провели работу с Visa и Mastercard — коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме, — говорит Фрадков. — Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня. Мы не отменяем работу с Visa и Mastercard — пока что повода нет».



Однако в случае отключения банка от международных систем депозиты вернуть не удастся, уточнил изданию топ-менеджер одного из банков.



По словам Фрадкова, сейчас банк развивает работу с системой «Мир» и ее оператором — Национальной системой платежных карт (НСПК). Таким образом, даже в самом жестком сценарии уже выпущенные карты международных систем продолжат работать на территории России благодаря НСПК. Сложности могут возникнуть у держателей карт санкционных банков в зарубежных поездках, а также у иностранцев, которые захотят расплатиться картой в инфраструктуре санкционного банка.

Помимо работы с платежными системами Промсвязьбанк расчищает свой баланс от валюты. По словам Фрадкова, доля валютных активов сокращена с 17,5% до 6,8%, пассивов — с 12,6% до 5,7%. Кроме того, Промсвязьбанк провел оценку валютных остатков на корсчетах в иностранных банках. Но пока санкции не введены, работа продолжается, говорит Фрадков.