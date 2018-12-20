Прокуроры в 2018 году оспорили порядка 24 тысяч незаконных документов, ущемляющих права предпринимателей в России и добились от Минэкономразвития РФ доработки нормативно-правовой базы по вопросам ведения и развития бизнеса, сообщил начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Алексей Пухов.

По его словам, ранее была проведена проверка Минэкономразвития, при которой выявлены многочисленные нарушения при проведении экспертизы нормативных правовых актов и проектов административных регламентов федеральных органов исполнительной власти, сообщает РИА Новости .

Как пояснил Пухов, в целях устранения выявленных нарушений министру экономического развития внесено представление. Также сейчас по требованию Генпрокуратуры Минздравом России, Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Рострудом ведется работа по принятию и приведению в соответствие с требованиями федерального законодательства ряда административных регламентов предоставления публичных услуг.

При этом до принятия прокурорских мер реагирования некоторые административные регламенты ФАС России и Россельхознадзора не содержали положений об обязанности должностных лиц знакомить проверяемых лиц с документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия, устанавливали ограниченный ряд оснований, позволяющих вносить изменения в утвержденный ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что нарушало права предпринимателей.