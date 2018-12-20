Президент России Владимир Путин готов обсудить создание министерства идей, но в принципе его функции должно выполнять Министерство экономического развития. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.



«У нас Министерство экономического развития должно выполнять эту функцию, оно должно генерировать идеи развития», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности появления в России министерства идей.

«Мы готовы обсудить и ваше предложение, только нужно понять наполнение, что это значит. Вы со своими коллегами прикиньте, объясните, что такое министерство идей, чем оно должно заниматься», — заключил Путин.