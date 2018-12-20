Потенциальный рост российской экономики оценивается на уровне 1,5%: Российская экономика выросла всего на 7% с 2008 г., отклонившись от тренда роста других развивающихся экономик. Главная причина, объясняющая это отклонение от общего тренда, кроется в структурных ограничениях. ЦБ оценивает потенциальный темп роста российской экономики на уровне всего 1,5-2,0%; Институт Гайдара – на 1,5-1,8%; МВФ – на 1,5%. Эти цифры, по сути, составляют основу консенсус-прогноза, который оценивает потенциальный рост российской экономики в 1,5%.

Согласно нашей модели, в основе которой лежит производственная функция, потенциальный рост равен 0,7%: Мы обновили наш расчет потенциального роста, используя производственную функцию. Хотя фактор капитала оказывает основную поддержку потенциальному росту в России, за последние десятилетия ряд стран, ранее отстававших от России по уровню капитала, обошли ее. На интеллектуальную собственность в России идет всего 3% инвестиций – это один из самых низких показателей в мире. Демографические проблемы являются угрозой потенциальному выпуску, а фактор производительности труда дает негативный вклад в рост. В итоге, наша модель оценивает рост потенциального выпуска на уровне 0,7%. Кроме того, из наших расчетов следует, что Россия входит в 2019 г. с нулевым разрывом выпуска.

Оценки потенциального роста России по альтернативным подходам не превышают 1,0-1,3%: Оценка потенциального роста на основе производственной функции – отнюдь не единственный способ оценки; поэтому мы провели еще один расчет через модель множественного равновесия. В результате этой оценки потенциальный рост составил 1,3% г/г., однако особенность этого подхода в том, что он не учитывает состояние рынка труда. Поэтому дополнительно мы также оценили потенциальный рост с использованием закона Оукена - в результате этого подхода мы получили 1,0-1,1%. Таким образом, все наши расчеты оказались ниже консенсуспрогноза потенциального роста для России. Но такой осторожный подход выглядит очень оправданным – по нашим расчетам, введенные санкции уменьшают потенциальный рост России на 0,3 п.п. ВВП, что само по себе достаточно, чтобы считать консенсус-прогноз потенциального роста слишком оптимистичным.

Для снятия ограничений роста в 2013-2018 гг. было потрачено $75 млрд и в 2018 г. объявлено о пенсионной реформе: Стоит упомянуть о том, что в последние годы правительство пыталось решить проблему ограничений роста. В 2013-2018 гг. около $75 млрд было израсходовано в рамках инфраструктурных проектов. Кроме того, летом этого года было объявлено о запуске пенсионной реформы с 2019 г. Тем не менее, упомянутых инвестиционных проектов оказалось явно недостаточно – с 2008 г. инвестиции снизились на 1% к 2018 г. Результаты пенсионной реформы пока неизвестны, но есть большие сомнения, что качество трудовых ресурсов, остающихся на рынке в результате этой новации, будет полностью отвечать запросу работодателей.

Сочетание позитивного консенсус-прогноза потенциального роста и оптимистичных прогнозов правительства выглядит опасной комбинацией: Медленный потенциальный рост и нулевой разрыв выпуска имеют ряд последствий. Во-первых, фактические темпы роста, судя по всему, разочаруют тех, кто ожидал более быстрого восстановления после кризиса. Во-вторых, Россия рискует вступить в фазу перегрева экономики, в результате чего ЦБ должен будет проводить более жесткую политику, а это может стать негативным сюрпризом для рынка. Наконец, возможное ужесточение монетарной политики противоречит оптимистичному взгляду правительства на перспективы роста: в 2018 г. официальный прогноз роста на 2018-2021 гг. был составлен таким образом, что вклад роста последнего прогнозного года составляет 37% в совокупный рост за четыре года, что является самым высоким значением, начиная с 2005 г. Сочетание неоправданно позитивного консенсус-прогноза и избыточного оптимизма правительства выглядит опасным и может быть чревато разочарованием в будущем.