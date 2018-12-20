Ситуация в мировой экономике непредсказуема, ряд стран не скрывают свою протекционистскую политику, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму. Протекционизм расцветает пышным цветом», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Пескова, этими действиями разрушаются столпы мировой экономики. «И вся система ВТО, и так далее, — это все просто идет прахом», — сказал он.

«На самом деле мне неизвестен ни один серьезный аналитик, который возьмется сейчас сказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях», — отметил Песков.

Он сообщил, что Россия продолжает наблюдать агрессивные недружественные проявления в плане ведения различных ограничений в отношении страны, «то есть международная конъюнктура скорее неблагоприятна». РФ, по словам Пескова, удается выдерживать в среднем позитивную динамику развития, что необходимо для выхода на экономический рывок.