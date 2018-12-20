Вышел из печати очередной номер газеты « Вестник ПрограмБанка ».

Тема номера: самое ожидаемое событие ближайшего месяца – переход на МСФО 9.

Генеральный директор компании «ПрограмБанк» Евгений Хохлов представляет пошаговый план действий по переходу на МСФО 9 на ближайшие недели.

Сергей Кочуров, партнёр ООО «Софт ФМ», описывает комплексный подход к расчету резервов по IFRS 9: от анализа макроэкономических показателей до особенностей расчета резервов для родственных компаний.

Также в номере:

«Как сделать из должника лояльного клиента?» — президент НКО «Общество защиты прав кредиторов и взыскателей» Александр Матвеев и директор по работе с клиентами Виталий Занин обсуждают новые подходы к взысканию просроченной задолженности.

«Кредитная фабрика: два года работы» – Владимир Мазалов, руководитель проектов АО «ББР Банк» анализирует результаты использования ПрограмБанк.ФронтОфис в банке.

«Три вопроса и ответа по XBRL» — как выглядит текущее состояние XBRL-отчетности и что можно ожидать от Банка России.

Справочная информация



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По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



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Источник: ПрограмБанк