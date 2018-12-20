В Краснодарском крае пресечена крупномасштабная мошенническая схема, в рамках которой гражданам навязывались кредиты на псевдолечение. Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«Установлено, что четверо жителей Краснодарского края открыли в Краснодаре и Сочи медицинские центры, в которые приглашали граждан для прохождения бесплатной диагностики сосудов, а также консультации врача-флеболога. При этом сотрудники медицинских центров, которые не имели специального медицинского образования, проводили пациентам исследование на аппарате, не являющемся медицинским и не способном диагностировать какое-либо заболевание, в том числе варикозное расширение вен», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По результатам псевдодиагностики злоумышленники убеждали граждан в необходимости срочного лечения, для которого необходимо приобрести изделия одной из известных торговых марок (в реальности не предназначенные для лечения данной болезни). Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендуемые злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры в медицинском центре.

«По предварительной информации, от противоправных действий пострадали свыше 2 тысяч граждан Российской Федерации. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей», — уточнила Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в одной из краснодарских клиник задержаны двое руководителей, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении двух сотрудниц медцентра в Сочи, которые представлялись врачами, не имея медицинского образования, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

