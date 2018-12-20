Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 7 марта 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Оно распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13l) касается продления срока избавления от активов группы «ГАЗ», а в другой (General License 15D) — прописаны сроки продления сделок с ней.

В среду стало известно, что минфин США уведомил Конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски — En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Это может произойти при выполнении основным бенефициаром ряда условий, в том числе при снижении контроля в En+ до 44,95%, изменении состава совета директоров компаний путем включения в него большинства независимых директоров, а также структуры управления компаний. «Группы ГАЗ» это уведомление пока не касалось

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены весной 2018 года. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.