Международные резервы РФ на 14 декабря составили 464,9 млрд долларов против 463,6 млрд на 7 декабря текущего года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.



Объем международных резервов за неделю увеличился на 1,3 млрд долларов, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов, за 11 месяцев текущего года — на 29,4 млрд.