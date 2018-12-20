Обеспечение автономной работы Рунета в случае отключения России от инфраструктуры мировой Сети — важная мера безопасности, но соответствующий законопроект требует доработки, и пока невозможно оценить объем необходимых затрат. Такое мнение высказала операционный директор компании «МегаФон» Анна Серебряникова.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 декабря, группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины. Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

«Текст, который сейчас есть в публичном доступе, — это первый шаг. Государство заботится о безопасности — с этим мы не спорим. Но существующие акты требуют качественной доработки», — отмечает Серебряникова.

«Например, сейчас недостаточно определены технические параметры маршрутизации трафика. Речь идет не о постоянных схемах маршрутизации, а о схемах маршрутизации на экстренные периоды, чрезвычайные ситуации. Соответственно, понятию «экстренные периоды» необходимо дать определение. Нужно разобраться, чтобы все работало технически. Также необходимо определить, кто финансирует достройку сетей, для того чтобы такая перемаршрутизация была возможна», — пояснила топ-менеджер «МегаФона».

По ее словам, сейчас компания не может проанализировать объем необходимых затрат.



«Есть еще очень много открытых, нерешенных и необсужденных вопросов», — резюмировала Серебряникова, заметив, что до внесения в Госдуму законопроекта об автономной работе Рунета «МегаФон» не привлекался в качестве консультанта по разработке текста документа. «С нами только сейчас начали консультироваться, прошли первые две встречи по обсуждению этого вопроса, все находится на очень ранней стадии», — сказала она.

