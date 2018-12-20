Рост оборота розничной торговли в ноябре оказался выше ожиданий, что произошло несмотря на продолжающийся рост безработицы. Мы склонны считать, что рост инфляционного давления заставил население повысить предпочтения к потреблению, а повышение ставки ускорило рост спроса на розничные кредиты. Усиление инфляционного давления, тем не менее, вскоре приведет к ослаблению цифр роста: структура роста промпроизводства, который полностью опирается на сектор добычи полезных ископаемых, также указывает на краткосрочность всплеска потребления.

Рост оборота розничной торговли ускорился до 3,0% г/г в ноябре, сильно превысив консенсус-прогноз и наши ожидания: Статистика по потреблению за ноябрь оказалась сюрпризом: рост оборота розничной торговли ускорился до 3,0% в ноябре всего с 2,0% г/г в октябре, сильно превысив наш прогноз (1,7% г/г) и консенсус-прогноз рынка (2,1% г/г). Это ускорение стало своего рода парадоксом, так как рост зарплат оставался умеренным (8,6% г/г) в номинальном выражении и 4,6% г/г в реальном выражении в ноябре, безработица продолжала расти и вернулась к уровню 4,8%, самому высокому с мая 2018 г. Наиболее правдоподобным объяснением этой ситуации является то, что решение ЦБ повысить ставку в сентябре и его указание на возможное дополнительное повышение ставки вынудило население увеличить потребление с помощью кредитования, пока ставки еще на дне. Тот факт, что в ноябре рост розничных кредитов составил 2,2% м/м, ускорившись до 22,7% г/г в ноябре после среднего роста на 22% г/г в сентябре-октябре, является косвенным подтверждением этого. Распродажи Черной пятницы (23 ноября) тоже могли в некотором смысле простимулировать аппетиты потребителей. Мы считаем всплеск потребления скорее временным явлением и подтверждаем наши осторожные ожидания в отношении потребительского тренда в 2019 г.

Рублевые депозиты снизились на 50 млрд руб., или на 0,2% м/м: Еще один парадокс в ноябре проявился в статистике по банковскому сектору. Хотя розничные депозиты в валюте выросли на $0,8 млрд, практически вернувшись к уровню августа, розничные депозиты в рублях неожиданно снизились на 0,2% м/м в ноябре до 8,9% г/г, показав самый низкий уровень в годовом сопоставлении с октября 2015 г. Как и в случае с потребительским трендом, возможным объяснением здесь является то, что инфляционные опасения заставили население сократить свои активы в рублях, и это могло быть дополнительным фактором, который стоит за сильным потреблением. Это предположение соответствует ускорению роста оборота розничной торговли; в целом сильное потребление и слабая динамика депозитов, судя по всему, подтверждают решение ЦБ повысить ставку на заседании 14 декабря.

Рост промпроизводства оказался ниже прогноза: В отличие от потребления, которое стало позитивным сюрпризом, рост промпроизводства составил всего 2,4% г/г в ноябре, оказавшись ниже как нашего прогноза (3,0% г/г), так и консенсус-прогноза рынка (3,5% г/г). Это предполагает сильное замедление роста с 3,7% г/г в октябре и сигнализирует о том, что эффект низкой базы предыдущего года (-1,5% г/г в ноябре 2017 г.) не поддержал его. В то же время больше всего разочаровывает то, что главной причиной замедления роста выпуска продукции стала нулевая динамика в обрабатывающем секторе в сравнении с его ростом на 3,2% г/г за 10М18. Единственным драйвером роста остается, по сути, сектор добычи полезных ископаемых, где рост выпуска продукции продолжал ускоряться и вырос на 7,8% г/г в ноябре (3.8% г/г за 11М18). Аналогичные тренды также подтверждает и структура роста ВВП за 3К18. Хотя Росстат повысил оценку роста ВВП за 3К18 до 1,5% г/г с 1,3% г/г, что теперь предполагает рост экономики на 1,6% г/г за 9М18, главным драйвером роста остается сегмент добычи полезных ископаемых, рост в котором, по сути, компенсировал спад сельского хозяйства (снижение на 5,7% г/г в 3К18). В целом, хотя цифра роста ВВП улучшилась, структура промпроизводства остается очень слабой.

Риторика и действия ЦБ говорят о рисках роста в 2019 году: Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 7,75% и его опасения по поводу возможного ускорения инфляции до 6% в марте-апреле – важный прогноз на пороге 2019. Обе новости очень негативны с точки зрения перспектив роста. Тот факт, что ключевая ставка вернулась к уровню 2017 г., предполагает, что экономика должна распрощаться со своими позитивными ожиданиями по стоимости денег. Ожидаемое ускорение инфляционного давления указывает на риск того, что темпы роста экономики в 1К19 могут опуститься до нуля, а может быть и ниже. В этой ситуации сильное потребление в ноябре вряд ли может считаться позитивной новостью, так как скорее является сигналом нестабильности, чем признаком устойчивости.