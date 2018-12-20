Курс евро на Московской бирже в ходе торгов четверга превысил 78 рублей впервые с 24 сентября.

По состоянию на 18:49 мск стоимость единой европейской валюты достигла 78,0225 рубля, повысившись на 1,2225 рубля к уровню предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара поднялся на 92 копейки до 68,38 рубля. Ранее в ходе торгов в четверг курс доллара превысил 68 рублей впервые с 14 ноября.