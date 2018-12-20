Главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет станет мониторинг выполнения национальных проектов. Об этом заявил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин по итогам заседания совета контрольно-счетных органов.

«Главная цель нашей работы — это совместить наши усилия (Счетной палаты и контрольно-счетных органов в регионах) по мониторингу национальных целей и выполнению национальных проектов, что будет нашей главной задачей на ближайшие шесть лет», — сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата будет значительно больше внимания уделять стратегическому аудиту, связанному с достижением целей нацпроектов. «Такой опыт не у всех есть (не у всех региональных контрольно-счетных органов). Не во всех регионах на рассмотрение и заключение, на оценку контрольно-счетных органов отправляются местные региональные программы», — отметил Кудрин.

По его словам, планируется наладить обмен опытом и информацией между Счетной палатой и контрольно-счетными органами в регионах. «И шаг за шагом, в том числе через работу Счетной палаты с председателями законодательных органов, с изменениями и уточнениями в законодательство, сделать обязательной постоянную работу контрольно-счетных органов по выполнению национальных программ и в конечном счете достижению национальных целей», — добавил Кудрин.

В январе 2019 года будет разработана программа такого взаимодействия, которая, в частности, будет включать в себя обучение аудиторов региональных контрольно-счетных органов работе с применением анализа больших данных, заключил Кудрин.