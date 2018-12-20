Инициаторы первого регулируемого фьючерсного контракта на биткоин в США, выплаты по которому будут осуществляться в криптовалюте, платформы Bakkt рассчитывают получить одобрение властей в ближайшее время.

Предложение владельца Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange Inc. (ICE) ориентировано на институциональных игроков, которые раньше предпочитали держаться в стороне от криптовалютного рынка из-за отстутствия его регулирования.

Как сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Wall Street Journal, ICE работает с регуляторами в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на протяжении последних нескольких месяцев, чтобы соответствовать их требованиям.

Сейчас CFTC продолжает рассмотрение бизнес-плана ICE. Комиссары, вероятно, проголосуют за одобрение инициативы в начале 2019 года, после чего у общественности будет еще 30 дней, чтобы дать комментарии.