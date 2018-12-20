Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации. В дальнейшем она планирует добавить свопы на базе других криптоактивов.

Как сообщает ForkLog , бессрочные свопы на OKEx позволяют трейдерам спекулировать с плечом до 100x на будущей цене биткоина в паре с американским долларом.

Выраженный в BTC номинал контракта эквивалентен 100 долларам. Инструмент позволяет трейдерам открывать не только длинные, но и короткие позиции.