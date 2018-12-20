Канадская криптовалютная биржа Coinsquare официально начала работу одновременно в 25 странах Европейского Союза. В их число вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Великобритания.

Coinsquare предлагает криптофиатные торговые пары с BTC против доллара США (USD), канадского доллара (CAD) и евро (EUR). Кроме того BTC торгуется в парах с обеими версиями BCH (под тикерами BAB и BSV), а также ETH, ETC, LTC, XRP, DOGE и DASH, сообщает Anycoin .

По словам генерального директора Coinsquare Коула Даймонда, Европа для первого международного расширения бизнеса компании была выбрана, «учитывая размер возможностей и нашу способность предложить что-то уникальное для этого рынка».