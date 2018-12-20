Американская биржа криптовалют Coinbase перевела 5 млрд долларов в криптовалюте, принадлежащей ее клиентам, в обновленное хранилище. Согласно заявлению компании, процесс включал в себя 5% всех существующих биткоинов, 8% еthereum и 25% litecoin.

Как пояснил глава по безопасности Coinbase Филип Мартин, планирование новой структуры хранения активов заняло у них около четырех месяцев. При этом на каждом этапе привлекались регуляторы и аудиторы, сообщает Тtrcoin .

В октябре криптобиржа запустила новый процесс генерации ключей, в ходе которого команда Coinbase отправлялась в безопасную локацию с новыми компьютерами и печатала ключи, которые разбивались на разные части с применением QR-кодов. После этого ключи, позволяющие получить доступ к миллиардам долларов, распределяются по различным безопасным локациям, а в дальнейшей разблокировке активов принимают участие несколько сотрудников Coinbase , связывающихся по телефону.

Криптобиржа хочет адаптировать свою систему к быстрому добавлению криптовалют в холодное хранилище.

«Оперируя криптовалютой на 5 млрд долларов по текущему курсу, мы не можем что-то менять в процессе. Нам требуется, чтобы все работало сразу. Мы считаем критически важной возможность поддержки широкого спектра активов по мере их выхода на рынок», – пояснил Филип Мартин.