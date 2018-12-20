Криптовалютная биржа Coinbase намерена награждать пользователей за изучение информации о криптовалютах и для этого запускает новую систему Coinbase Earn, где пользователи будут получать токены ZRX за выполнение различных образовательных задач. В настоящее время доступ к платформе предоставляется только по приглашению, однако желающие имеют возможность записаться в список ожидания.

Портал запущен по результатам опроса клиентов и сторонних пользователей, который показал, что «одним из главных барьеров для открытия цифровых активов является недостаточная осведомленность о них», сообщает Ttrcoin .

При этом криптобиржа позиционирует портал Earn как альтернативный способ получения криптовалюты, не требующий ее покупки или майнинга.

В настоящее время в качестве наград Coinbase Earn поддерживает только токены ZRX, но в будущем компания намеревается расширить список доступных активов.