Работодатели готовы существенно повышать зарплату руководителям и опытным специалистам, а вот в начинающих сотрудниках заинтересованы меньше. Об этом свидетельствуют данные hh.ru, пишут «Известия» .

В 2018 году работодатели были больше заинтересованы в опытных кадрах. Для кандидатов уровня руководителя или эксперта, то есть тех, кто в профессии уже более шести лет, зарплаты в основном росли. Для начинающих карьеру — чаще оставались неизменными или даже снижались.



Самые высокие доходы наблюдались в сфере информационных технологий, в нефтегазовой и в образовании. Эти же отрасли стали лидерами по повышению зарплат для руководителей высшего звена: на 13,6%, 7,5% и 33,3% соответственно. Среднее вознаграждение IT-эксперта выросло за 2018 год с 110 тыс. до 125 тыс. рублей, специалиста в нефтегазовом секторе — с 87,5 тыс. до 94,05 тыс. рублей, а в образовании — с 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

В образовательной сфере выросли зарплаты также для ведущих специалистов (с опытом от трех до шести лет), в IT и нефтегазе — для специалистов (с опытом от одного до трех лет).

Одновременно образовательный и IT-сегмент понизили вознаграждения для людей без опыта: на 10% и 9,4% соответственно. Теперь начинающий компьютерный гений может рассчитывать на 27 тыс. рублей в месяц, а преподаватель — на 24,5 тыс. рублей.

Однако остались отрасли, где начинающим специалистам были рады. Это нефтегазовый сектор — здесь зарплата неопытного сотрудника выросла на 15,4% до 37,5 тыс. рублей, в здравоохранении — на 16,7% до 35 тыс. рублей, в юриспруденции — на 8,3% до 32,5 тыс. рублей.

Квалифицированные кадры в дефиците, поэтому неудивительно, что больше ресурсов компании готовы тратить на топ-менеджеров, говорят эксперты. В 2018 году реальные зарплаты в целом в экономике выросли примерно на 4%, что в пределах инфляции, однако в 2019-м рассчитывать на прибавку более 1,5—2% не стоит. Исключение составят опытные риск-менеджеры, а также разработчики приложений и программного обеспечения.

