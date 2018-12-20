Мероприятие пройдет уже в шестой раз и традиционно соберет на поле 50 гектаров любителей всех направлений электронной музыки и активного образа жизни.



Для покупки стали доступны пакетные предложения, включающие две категории входных билетов и несколько вариантов размещения на территории фестиваля. Стартовая цена пакета категории «Стандарт» составляет 5750 рублей, категории «ВИП» - 12000 рублей. Держатели Альфа-Карты Mastercard от Альфа-Банка смогут приобрести билеты категории «Стандарт» со скидкой 1000 рублей. Также карта дает 15% кэшбэк на фудкортах и выделенный вход на территорию фестиваля.



«Alfa Future People на протяжении многих лет остается лучшей в России фестивальной инфраструктурой. Территория фестиваля - комфортное и динамичное пространство без наличных. Гости могут оставить свои кошельки дома и легко оплачивать любые покупки не только банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой – браслетами, смартфонами и любыми гаджетами. Круглосуточно на фестивале работают банкоматы Альфа-Банка, позволяющие быстро бесконтактно проводить операции по бесконтактным устройствам. В них также можно пополнить карту, а при ее отсутствии оформить и получить ее, обратившись в отделение Альфа-Банка, которое находится на территории фестиваля», - комментирует директор процессиногового центра Альфа-Банка Сергей Брынин.



«Мы невероятно рады, что первые три тысячи билетов на фестиваль были куплены еще без объявления дат менее, чем за двое суток. Для нас это большое доверие со стороны публики, приезжающей из года в год на Alfa Future People. В этом году фестиваль отметил свой первый юбилей, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2019 году на AFP станет еще больше активностей, представленных музыкальных стилей и сцен», - сообщили в пресс-службе фестиваля.



Ранее команда AFP объявила о создании зимнего фестиваля, который пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» 22-24 марта 2019 года. Основные элементы двух фестивалей остаются схожими: электронная музыка, спорт и культурная программа.

Билеты на оба фестиваля можно приобрести на сайте фестиваля .