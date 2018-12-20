В мессенджерах функционируют тысячи групп, члены которых участвуют в мошеннических схемах типа «pump-and-dump», когда злоумышленники подталкивают инвесторов к покупке актива, чтобы искусственно раздуть его цену, и после того, как цена поднимется достаточно высоко, начинают его продавать, говорится в исследовании организации Social Science Research Network (SSRN).

В период с января по июль 2018 года команда авторов выявила 4818 попыток реализации схемы на платформах Telegram и Discord, сообщает Anycoin .

При этом резкое увеличение количества криптовалют в обращении на фоне слабого регулирования значительно повлияло на рост популярности применения данной практики, так как малоизвестные токены с небольшими объемами эмиссии накачивать гораздо выгоднее, чем лидеров рынка. В документе также упоминаются 76 случаев «накачки и сброса» биткоина в группах в Telegram и Discord.