Число случаев использования вредоносного ПО для майнинга криптовалют увеличилось более чем на 4 000% в этом году, сообщают исследователи компании McAfee в отчете за декабрь 2018 года.

При этом за третий квартал текущего года было зафиксировано около 4 млн угроз со стороны майнингового ПО, в то время как в 2016 и 2017 годах в общей сложности их было меньше 500 000. Для скрытого майнинга все чаще используются устройства интернета вещей, сообщает Ttrcoin .

Также число вредоносных майнеров в третьем квартале выросло почти на 55%, а за четыре последних квартала – на 4 467%.

Также компанией был обнаружен майнер для Mac OS под названием OSX.Dummy. Он распространяется через чат-группы, посвященные майнингу, и скачивается жертвами как решение для «криптопроблем», но на самом деле интегрирует вредоносный код.