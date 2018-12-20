Исследовав 460 млн биткоин-адресов, аналитическая компания Chainalysis выяснила, что криптовалюта находится на 27 млн адресов, а экономическую основу имеют только 20% всех трансакций с биткоинами.

В экономических процессах участвуют 37%, то есть 172 млн адресов. 86% из этого числа, то есть 147 млн адресов, принадлежат брендированным сервисам, например, криптобиржам или даркнет-площадкам, сообщает Anycoin .

При этом в октябре этого года из трансакций на 41 млрд долларов экономическую ценность имели операции на 9 млрд долларов. А перед началом ноябрьского снижения крипторынка исследователи отметили рост трансакций по переводу средств на частные криптокошельки.