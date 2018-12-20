Китайский телекоммуникационный гигант Huawei совместно с платежным сервисом UnionPay запустит в России свою систему бесконтактной оплаты Huawei Pay. Как говорится в сообщении компании, Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay.

«Сервис бесконтактных платежей Huawei Pay будет доступен в России в первом квартале 2019 года», — уточняется в сообщении. На первом этапе воспользоваться мобильным платежным сервисом смогут держатели кредитных и дебетовых карт UnionPay от Газпромбанка и Россельхозбанка, использующие смартфоны Huawei и Honor и установившие специальное приложение.

В следующем году китайская телеком-компания планирует расширить перечень банков-партнеров в России.

Сервис Huawei Pay был запущен в Китае 31 августа 2016 года. В январе 2018 года Huawei и UnionPay подписали глобальное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает продвижении и ускорении развертывания Huawei Pay на зарубежных рынках.