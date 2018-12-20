В будущем году хакеры будут активно осваивать новые сферы: влиять на курсы валют, зараженные злоумышленниками «умные» вещи будут массово атаковать своих хозяев, программисты от киберпреступности будут эффективнее взламывать биометрию, пишет «Коммерсант».

По словам руководителя группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослава Бабина, у хакеров может появиться новая мишень: «Атаки на приложения для трейдинга могут вызывать изменение цен на рынке в пользу злоумышленника, спровоцировать панику на бирже и нанести значительный финансовый ущерб пользователям уязвимых приложений».

Повлиять на курс можно, отмечает он, например, проэксплуатировав уязвимости в десктопных клиентах крупных инвестиционных компаний или банков. Атаки хакеров уже сказываются на котировках криптовалют. В начале 2018 года злоумышленники вывели с биржи Coincheck криптовалюту на сумму более 500 млн долларов, что повлекло за собой общее падение курсов, а NEM при этом потеряла в стоимости 16%.



По словам аналитика центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar» Алексея Павлова, в будущем году мощное развитие получат угрозы со стороны Интернета вещей. «По мере проникновения «умных» устройств в различные сферы нашей жизни — ЖКХ, транспорт — можно ожидать инцидентов, направленных уже непосредственно на жителей и инфраструктуры «умных» городов с возможными экономическими и социальными последствиями», — отметил он.

Уже сейчас злоумышленники начинают эксплуатировать уязвимости до того, как компании успевают выпустить обновления. «Полагаю, что в будущем году компании окончательно проиграют эту гонку, что может привести к более высокой результативности новых массовых атак», — резюмировал Павлов.

По словам директора департамента аудита защищенности Digital Security Глеба Чербова, в будущем году будут активно внедряться новые технологии, которые принесут новый вектор атак. Это активный сбор биометрии в Единую биометрическую систему, который будет обязателен в 2019 году для всех банков, и старт системы быстрых платежей от ЦБ. «Системы обхода биометрии есть уже сейчас, с внедрением биометрии в масштабах всей страны они будут совершенствоваться», — отметил он.