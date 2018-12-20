В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца USM Holdings Алишера Усманова. Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок, объясняет издание.

В частности, Усманов перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию и вывел «МегаФон» с Лондонской биржи, отмечает Forbes. Среди основных сделок также называются продажа доли в футбольном клубе «Арсенал» и договоренность с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России.

Правда, сам Усманов говорит, что отошел от дел и что все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии.