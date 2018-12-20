Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2019 году.

Как отмечает издание, туманное будущие Brexit не помешало Великобритании возглавить список. Второе место в рейтинге досталось Швеции, а замыкает тройку Гонконг. На четвертой строчке расположились Нидерланды, а замыкает пятерку лидеров Новая Зеландия.

В топ-10 рейтинга также вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Россия заняла 55 место.



При вычислении рейтинга издание учитывало 15 различных показателей: защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупцию, размер рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы, личную, торговую и финансовую свободу, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.