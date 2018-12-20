Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило трем российским банкам в иностранной собственности — Райффайзенбанку, ЮниКредит Банку и Росбанку — долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингам «Райффайзена» и «ЮниКредита» — «стабильный», по рейтингу Росбанка — «позитивный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

РДЭ и рейтинги поддержки Росбанка подкрепляются потенциальной помощью, которую он может получить от своего акционера — Societe Generale S. A. РДЭ Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка базируются на их собственной кредитоспособности, отражающейся в их рейтингах устойчивости на уровне «bbb-», однако также учитывают потенциальную институциональную поддержку от иностранных акционеров — Raiffeisen Bank International AG и UniCredit S. p. A. соответственно.

Уровень РДЭ и рейтингов приоритетного необеспеченного долга Росбанка ограничен страновым потолком по России «BBB-». «Позитивный» прогноз по его долгосрочным РДЭ отражает возможность повышения странового потолка с учетом «позитивного» прогноза по суверенному рейтингу РФ («BBB-»).

РДЭ «Райффайзена» и «ЮниКредита» вряд ли будут повышены в случае повышения странового потолка по России, поскольку возможность поддержки со стороны их материнских структур уже полностью учтена в текущих уровнях рейтингов.

Подтверждение рейтингов устойчивости трех банков отражает стабильное качество их активов, хорошие запасы капитала и ликвидности, консервативный уровень аппетита к риску и консервативный риск-менеджмент благодаря тесной интеграции с материнскими банками с более высоким уровнем рейтинга. Банки входят в число кредитных организаций РФ с самыми высокими рейтингами устойчивости, что означает их более сильные кредитные профили по сравнению с большинством национальных конкурентов.



Разница в одну ступень между рейтингом устойчивости Росбанка и рейтингами «ЮниКредита» и «Райффайзена» (рейтинг устойчивости Росбанка находится на более низком уровне — «bb+») обусловлена более слабыми финрезультатами до создания резервов и потенциально более цикличной чистой прибылью Росбанка из-за большей доли розничного кредитования, предполагающего более существенную волатильность расходов на резервирование в течение кредитного цикла.