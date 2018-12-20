Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Оренбург» на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении «Эксперт РА» .

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на рынке РФ при сильных позициях в Оренбургской области. При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля.

Отмечается адекватная позиция банка по капиталу при слабых способностях к его генерации из-за низких показателей рентабельности бизнеса, что связано в том числе с финансированием социально значимых инвестпроектов в Оренбургской области.



Из релиза «Эксперт РА» в числе прочего следует, что агентство не исключает возникновения необходимости в пересмотре ряда стратегических параметров развития банка «Оренбург» на среднесрочном горизонте, в том числе в связи с его возможным объединением с ОИКБ «Русь», который входит с ним в одну банковскую группу.

