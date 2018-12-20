«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности, высоким качеством активов, а также адекватным уровнем корпоративного управления», — поясняется в сообщении.

Приемлемые рыночные позиции обусловлены вхождением банка в финансовую группу БКС, которая является одним из лидеров российского инвестиционного рынка и ведущим оператором российского фондового рынка по объему торгового оборота. Агентство позитивно оценивает возможности банка по привлечению фондирования по стоимости ниже рыночной со стороны компаний группы БКС.

В то же время агентство отмечает слабые позиции банка в классическом банковском бизнесе. «В структуре активов банка доминируют ликвидные требования с пониженной доходностью, вследствие чего размер активов кредитной организации не отражает реальные позиции на российском рынке классических банковских услуг», — указывают аналитики.

Аналитики отмечают сильную позицию банка по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Однако агентство отмечает зависимость финансового результата банка от операций с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, а также от переоценки ценных бумаг, динамика которых слабопрогнозируема в среднесрочной перспективе. Кроме того, отмечается тенденция к стагнации процентных доходов на фоне снижения ставок банковского рынка и, как следствие, к ухудшению операционной эффективности деятельности.

