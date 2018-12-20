Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Развитие-Столица» на уровне «ruB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, удовлетворительную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском рынке, ограниченностью его клиентской базы в сегменте кредитования юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц и узкой сетью продаж (два офиса в Москве). Наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов по юрлицам и ИП (99% приходится на заемщиков, занятых в сфере операций с недвижимостью). Агентство отмечает тенденцию к сжатию объемов бизнеса (за год с 1 ноября 2017-го отток средств юрлиц составил 26%, физлиц — 67%). Также для банка характерна значительная концентрация кредитного риска на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с собственниками.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие, способность к генерации капитала — как низкая. Агентство отмечает высокую операционную эффективность деятельности банка, но давление на финансовый результат оказывает систематическое доначисление резервов по проблемным активам.



В числе прочего «Эксперт РА» отмечает чувствительность бизнеса банка к регулятивным рискам в связи со значительным объемом валютно-обменных операций.