Челябинвестбанк представил для корпоративных клиентов мобильное приложение для управления банковским счетом. При этом клиенты, подключившиеся к «Инвест-Бизнес Онлайн» с 17 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года, смогут пользоваться услугой бесплатно в течение 6 месяцев (после этого абонентская плата составит 100 рублей в месяц).

В приложении клиент может просматривать информацию о своих счетах, создавать платежные поручения и подписывать их ключом ЭП, обмениваться информационными сообщениями с банком и совершать другие необходимые операции, говорится в пресс-релизе банка. Идентификация клиента осуществляется либо по персональному коду доступа, либо по отпечатку пальца.

Ознакомиться с возможностями приложения «Инвест-Бизнес Онлайн» без регистрации можно в демо-режиме.