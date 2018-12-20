Профессиональные участники рынка ценных бумаг — брокеры и управляющие — будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности, а также о разных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Эти и другие требования содержатся в базовых стандартах для брокеров и управляющих по защите прав и интересов получателей финансовых услуг. Они разработаны соответствующими саморегулируемыми организациями и 20 декабря утверждены Банком России, отмечает пресс-служба регулятора.

Базовые стандарты устанавливают порядок предоставления информации получателям финансовых услуг. Брокеры и управляющие должны будут разместить в офисах, на интернет-сайте, в онлайн-кабинете клиента и мобильном приложении информацию о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в саморегулируемой организации, об оказываемых финансовых услугах и порядке их получения.

Также базовые стандарты устанавливают обязанность брокеров и управляющих предоставлять получателям финуслуг декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

В базовом стандарте для брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования (как разъясняется в материалах ЦБ, такие программы позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника. — Прим. Банки.ру), а также приобретения паев паевых инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов.

Кроме того, стандарты устанавливают требования к порядку рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг: брокер и доверительный управляющий будут обязаны отправить ответ на жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Правила предоставления информации и взаимодействия с потребителями распространяются и на деятельность агентов, привлекаемых брокерами или управляющими.



Базовые стандарты будут обязательны для брокеров и управляющих вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации и начнут применяться с 1 декабря 2019 года.