ЦБ РФ рассматривает возможность снижения оценки кредитного риска по суверенным евробондам России и госгарантиям РФ в иностранной валюте, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

«Банк России рассматривает возможность перехода к оценке кредитного риска в отношении РФ по инструментам в иностранной валюте в зависимости от кредитных рейтингов стран», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что это означает переход регуляторной оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков с упрощенного стандартизированного подхода «Базеля II» на стандартизированный подход «Базеля III».

Эти подходы разрабатываются Базельским комитетом по банковскому надзору, который действует при Банке международных расчетов.

Сейчас в рамках реализованного в российском регулировании упрощенного стандартизированного подхода «Базеля II» при оценке кредитного риска таких инструментов применяется коэффициент 100% — в соответствии с текущей страновой оценкой РФ по методике ОЭСР, объяснили в ЦБ: «На наш взгляд, эта таблица плохо актуализируется и далеко не всегда корректно отражает кредитный риск государств».

«Для кредитных требований к РФ в иностранной валюте при текущих кредитных рейтингах международных рейтинговых агентств переход к оценке кредитного риска в зависимости от кредитных рейтингов будет означать снижение кредитного риска вдвое — со 100% до 50%. Это не только евробонды, но и, например, государственные гарантии РФ в иностранной валюте», — добавили в пресс-службе. ЦБ в I квартале 2019 года оценит возможность перехода.