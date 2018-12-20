Ценные бумаги компаний Олега Дерипаски «Русал» и En+ дорожают на Московской бирже на фоне решения властей США отменить санкции в течение 30 дней. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 10:30 мск стоимость акций «Русала» выросла на 16,6% до 30,73 рубля. Максимальная цена бумаг с начала торгов достигала 39 рублей. На открытии торгов стоимость одной акции составляла 28,99 рубля.

Также рост показали глобальные депозитарные расписки En+. На 10:30 мск стоимость бумаг выросла на 30,63%, составив 395,8 рубля за расписку. На открытии торгов одна расписка стоила 333,3 рубля. Максимальная стоимость бумаги 20 ноября составляла 424 рубля.

19 ноября Министерство финансов США сообщило, что отменит санкции против российской компании «Русал» и холдингов En+, «Евросибэнерго» в течение 30 дней. Обмен акций швейцарского трейдера Glencore в «Русале» на долю в En+ станет одним из пунктов по снижению в нем доли Дерипаски, сообщил OFAC. Бизнесмен снизит свою долю в En+ примерно с 70% до 44,95%, передав акции в залог ВТБ или любому другому банку, одобренному Минфином США. Дерипаска также передаст часть акций в благотворительный фонд