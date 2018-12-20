Проект блокчейна с открытым исходным кодом Qtum предоставил ученым Колумбийского университета грант в размере 400 тыс. долларов на разработку нового языка программирования для создания смарт-контрактов в стиле еthereum под названием DeepSEA и его интеграции со смарт-контрактами.

Как говорится в описании языка DeepSEA, кажется, есть врожденный конфликт между формальным рассуждением высокого уровня и программированием систем низкого уровня: первый полагается на богатую теорию на высоком уровне абстракции, в то время как второй должен управлять эффектами низкого уровня и ресурсами аппаратных средств, сообщает Anycoin .

Таким образом, новый язык может решить проблемы с ключевыми компонентами критической инфраструктуры смарт-контрактов.