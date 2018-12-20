Первый располагается по адресу Ленинский проспект, д. 130, лит. А, а второй — на проспекте Науки, д. 19, корп. 2. Офисы находятся в минуте ходьбы от одноименных станций метрополитена Санкт-Петербурга: «Ленинский проспект» и «Академическая».



Допофисы предлагают расширенный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц: операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка-продажа иностранной валюты, денежные переводы. Для клиентов премиального сегмента организована зона персонального обслуживания. Юридическим лицам Банк ЗЕНИТ предлагает максимально широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие сервисы.



Для удобства клиентов в офисах оборудована зона 24-часового обслуживания, где установлены банкоматы с функцией приема наличных денежных средств.



«Ленинский проспект/78» находится в Кировском районе Санкт-Петербурга. В непосредственной близости от офиса Банка расположены торгово-развлекательные комплексы «Французский Бульвар», «Универмаг Нарвский», продуктовые магазины и другие торговые точки. «Академический/78» размещается в Калининском районе. Рядом с отделением Банка находятся современные ТРК «Академ-Парк», «Академический», «Платформа».



«Банк ЗЕНИТ планомерно наращивает присутствие в Северо-Западном регионе, — рассказал Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления, куратор розничного блока Банка ЗЕНИТ. — Сегодня клиенты могут посетить уже четыре дополнительных офиса Банка (три в Санкт-Петербурге и один в Калининграде). Новые офисы в Санкт-Петербурге отвечают высоким стандартам качества. Отличный сервис — один из главных наших приоритетов. Приходите в гости!»



Адрес офиса «Ленинский проспект/78»: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 130, лит. А

Режим работы:

Пн-пт: 9:00—20:00

Сб: 10:00—17:00.



Адрес офиса «Академический/78»: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 19, корп. 2

Режим работы:

Пн-пт: 9:00—20:00

Сб: 10:00—17:00.



Офисы работают без перерыва на обед.