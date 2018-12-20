Банк «Русский Стандарт» запустил новую версию мобильного приложения RSB Mobile Банка для IOS и Android. Новая версия приложения уже доступна в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В обновленном мобильном банке теперь можно получать и переводить денежные средства клиентам других банков только по номеру телефона. Больше не нужно запрашивать у получателя номер карты или реквизиты счета. Подключиться к новому сервису можно на экране детальной информации по карте (вкладка «Операции»)», — говорится в сообщении банка.

Для выполнения перевода в другой банк только по номеру телефона получатель средств также должен подключить аналогичный сервис в своем банке, обращают внимание в финорганизации.

Кроме того, теперь действующие пользователи смогут при оформлении операции в рассрочку по кредитной карте выбрать в приложении срок, на который она будет оформлена. Данная услуга платная, информация о стоимости указывается на экране оформления операции в рассрочку, уточняют в банке.

Теперь, в зависимости от имеющихся у клиента продуктов, лимиты на платежи и переводы со счета RS Cashback станут индивидуальными.