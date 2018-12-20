Центробанк РФ 20 декабря принял решение выдать ООО «Альфа-Форекс» (Москва) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании, которая была зарегистрирована еще 30 июня 2016 года, выступает Альфа-Банк.

Таким образом, число российских компаний с лицензией форекс-дилера увеличилось до девяти. Помимо «Альфа-Форекса» такие лицензии есть у московских компаний «Финам Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс», «ВТБ Форекс», «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «ПСБ-Форекс» и у калининградской компании «Фикс Трейд».

Согласно закону о Forex, вступившему в силу с 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ. Также по этому закону подобные компании должны вступить в саморегулируемую организацию.

По сведениям Ассоциации форекс-дилеров, единственной СРО на этом рынке, на 14 декабря 2018 года (последнюю отчетную дату) ее членами были восемь компаний — все игроки, получившие лицензию форекс-дилера раньше «Альфа-Форекса».



Отметим, что в Интернете есть русскоязычный сайт Alfa-Forex. Там указано, что «Альфа-Форекс» — компания и бренд в составе «Альфа-Групп»; компания предлагает услуги интернет-трейдинга на международном валютном рынке через Alfa Сapital Holdings (Cyprus) Limited. Деятельность последней регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, и под брендом Alfa-Forex не предоставляются услуги электронной торговли гражданам РФ, гражданам и резидентам США, а также резидентам Японии и Бельгии, уточняется на сайте.