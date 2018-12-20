Сеть магазинов «Детский мир» — крупнейший розничный оператор на рынке детских товаров РФ.
Банк «Открытие» предоставил кредитный лимит сети магазинов «Детский мир» на 7,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Банк «Открытие» предоставил «Детскому миру» доступ к финансированию в размере до 7,2 миллиарда рублей, включая кредитный лимит на текущую деятельность, а также лимиты по аккредитивам, банковским гарантиям, хеджированию и факторингу», — отмечается в сообщении.
Сеть магазинов «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором на рынке детских товаров в России.
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