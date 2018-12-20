Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.

Также британский ЦБ оставил без изменений объем программы покупки активов (435 млрд фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд).



Отмечается, что члены комитета по денежно-кредитной политике приняли все указанные решения единогласно.



В августе Банк Англии повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 0,75% годовых. Это первое повышение ставки с ноября 2017 года.