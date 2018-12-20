Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 19 декабря попросила президента Владимира Путина ускорить предоставление господдержки авиаторам в связи с подорожанием топлива. Правительство обещало решить вопрос к марту 2019 года, но в АЭВТ считают, что промедление приведет к росту цен на авиабилеты и сокращению числа перевозчиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение.

АЭВТ (объединяет крупнейшие авиакомпании) утверждает, что с ноября 2015-го по ноябрь 2018 года средняя цена керосина росла втрое быстрее инфляции, а с 2017-го — в восемь раз: «В результате стоимость авиакеросина по национальному биржевому индексу ТС в октябре 2018 года была на 77,5% выше, чем в январе 2016-го (при инфляции за период 10,1%)». По итогам 2018 года операционный убыток отрасли составит 37—39 млрд рублей, пишет АЭВТ.

Путин в сентябре поручил правительству к 1 марта 2019 года представить предложения по единовременной компенсации расходов перевозчиков, связанных с подорожанием топлива. Позже в Минтрансе говорили о выплате 22,5 млрд рублей. В ноябре ассоциация также просила вице-премьера Максима Акимова поднять налоговый вычет из акциза на топливо, повысив его коэффициент с 2,08 до 3,5, что обойдется бюджету в 24 млрд рубей в год. Пока решений нет, в Минтрансе в начале декабря говорили, что примут решение в начале 2019 года.

В АЭВТ считают, что господдержку необходимо оказать немедленно, так как I и IV кварталы традиционно самые убыточные для отрасли.

Глава Infomost Борис Рыбак называет обращение АЭВТ напрямую к президенту исключительным событием, обычно ассоциация ограничивается письмами в Минтранс. Эксперт разделяет опасения отрасли: «Я думаю, банки, наученные горьким опытом «Трансаэро», не выдадут кредиты убыточным перевозчикам. А впереди два квартала безденежья». По его мнению, в зоне риска все компании, кроме «Аэрофлота».



Однако в ФАС продолжают настаивать на адекватности роста цен на топливо, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака считают введение «сплошного регулирования цен» на топливо неприемлемым.