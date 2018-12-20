Агентство по страхованию вкладов 21 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного Рунэтбанка.

Как сообщает департамент общественных связей АСВ, прием заявлений от вкладчиков и выплату компенсаций будет осуществлять само агентство в московском офисе по адресу: ул. Высоцкого, д. 4. Страховка выплачивается до дня завершения ликвидационных процедур в отношении банка.

Ранее АСВ сообщило, что произведет расчеты с вкладчиками Рунэтбанка без привлечения банка-агента в связи с незначительным объемом выплат. Эта величина в сегодняшнем сообщении агентства не уточняется.

По закону возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке на дату наступления страхового случая. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.



Лицензия Рунэтбанка на осуществление банковских операций аннулирована с 14 декабря этого года.