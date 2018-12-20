За счет налогового периода рубль может спокойно пережить снижение нефтяных котировок, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«На спот-рынке за доллар дают 67,26 рубля, а за евро – 76,52 рубля. Если ничто не изменится, торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. При таком открытии от рублевых пар стоит ожидать консолидации до американской сессии вблизи уровней открытия. Если цена на нефть будет быстро снижаться, то при дорожающем гринбеке на Форекс курс доллара протестирует уровень 68 рубля. Я пока придерживаюсь флэта в районе 67,25 рубля за доллар США. В паре евро/рубль ожидается умеренное снижение до 76,40 рубля», - поясняет Антонов.

Утренняя слабость нефтяных котировок сегодня может продолжить давить на рубль, поясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, вчерашнее решение ФРС по увеличению ставки, может в целом давить на все валюты стран с формирующимися рынками. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,8-68,1 рубля, а для европейской валюты — 76,0-77,6 рубля.

«Ситуация в рубле достаточно стабильная благодаря его высокой доходности», - комментирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.