Гипотеза о том, что по мере развития бума кредитования новые кредиты в среднем являются более рискованными, чем выданные банками на более ранних стадиях роста кредитной активности, подтверждается. Такой вывод содержится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться» .

Авторы (которые подчеркивают, что в записке представлена их личная позиция и она может не совпадать с официальной позицией регулятора) исследовали временную структуру банковского кредитования в разрезе групп банков на примере бумов корпоративного кредитования в 2005—2007 годах и необеспеченного потребительского кредитования в 2011—2013 годах в РФ. Целью было проверить, как меняется профиль риска новых кредитов на балансе банков по мере «взросления» бума, и извлечь из этого уроки для рынка ипотеки как сравнительно нового для России сегмента.

Один из выводов, к которым пришли эксперты ДИП ЦБ, — зачатки будущих проблем у банков в периоды бума формируются раньше, чем бум достигает пика (чем случится какой-то негативный макроэкономический шок), а величина шоков, способных превратить бум в кризис, не является абсолютной или постоянной: по мере развития бума всё меньшие шоки (небольшие отклонения от ожиданий) могут привести к реализации существенных кредитных рисков.

«К сожалению, мы не можем точно установить причину ухудшения качества новых кредитов на балансах банков по мере развития бума. Является это результатом явной (осознанной) более рисковой политики банков в погоне за клиентами или же это результат неявного ослабления ими кредитных требований вследствие излишнего оптимизма в отношении кредитоспособности заемщиков? Скорее всего, важными были оба фактора», — рассуждают авторы аналитического материала.

По их данным, результаты исследования косвенно подтверждают «действие далеко не очевидного механизма формирования завышенных ожиданий или некорректной оценки рисков». По мере «взросления» кредитного бума он сам через свои позитивные макроэкономические эффекты (совокупный спрос в экономике, занятость, зарплаты, настроения производителей и потребителей) влияет на ожидания банков и заемщиков. Избыточный оптимизм становится причиной недооценки рисков банками и завышенных ожиданий заемщиков. Из-за своих макроэкономических эффектов кредитный бум создает впечатление, что риски низкие.

«Тем сильнее ошибаются банки, одобряя кредиты заемщикам, которые не получили бы их в другой макроэкономической ситуации, если бы все остальные банки отказали аналогичным заемщикам в кредите. Поэтому при ускорении роста ипотеки важно вносить поправки в риск-метрики, связанные с макроэкономическими эффектами роста этого вида кредитования и системными действиями других банков», — подчеркивают эксперты.



По их мнению, у регулятора есть реальная возможность заблаговременного прогнозирования проблем у банков в реальном времени. На микроуровне необходимо особое внимание уделять отчетности наиболее активных банков по направлениям кредитования, которые регулятор считает источником риска для финансовой стабильности. На макроуровне регулирования, как было обнаружено в части потребительских кредитов, к моменту объявления макропруденциальных мер повышенные риски уже присутствовали на балансах банков. Макропруденциальные меры предотвратили дальнейшее накопление рисков и кризисный сценарий развития событий в 2013 году, но не помогли избежать банковских потерь, проявившихся позднее, в 2014—2016 годах. «Таким образом, исходя из анализа предыдущих кредитных бумов, упреждающая макропруденциальная политика может оказаться оптимальной реакцией на избыточный, по мнению регулятора, рост кредита в каком-либо сегменте», — заключают аналитики ДИП Центробанка.