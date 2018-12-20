Альфа-Банк предложил лимитированную серию детской карты с образом БамблБи. Все владельцы карт могут стать участником конкурса и получить возможность выиграть специальные призы от Альфа-Банка и компании Hasbro. Главным призом будут билеты в кино на самый яркий фильм зимы. Оставить заявку на карту и стать участником конкурса можно на сайте банка .



Победители будут определены в четыре этапа: 25 декабря 2018 года, 12, 31 января и 15 февраля 2019 года генератором случайных чисел. Победителей конкурса объявят на сайте банка и в социальных группах Альфа-Банка в указанные даты. Призы победителям доставит курьерская служба в течение 7 рабочих дней с даты объявления победителей.



Карту с изображением БамблБи можно будет оформить и получить до 15 февраля 2019 года в отделениях банка.



«Hasbro и студия Paramount предложили нам стать партнерами фильма БамблБи и участвовать в поддержке фильма в России. Мы не могли не стать частью этой истории, потому что БамблБи сегодня самый популярный персонаж у детей. Дети хотят быть супергероями и обладать суперсилой, а наша платежная карта будет проводником в мир самостоятельности и суперсилы», - прокомментировал директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.



Альфа-Банк предлагает карты двух категорий — Kids (7-14 лет) и Teens (14-18 лет). Карта Kids привязывается к счету родителей, которые всегда могут контролировать в мобильном банке сколько денег и на что тратит ребенок, а при необходимости устанавливать лимит на покупки. Карту Teens можно привязать к собственному счету подростка. По детским картам начисляется повышенный кэшбек в размере 5% от покупок в кафе и столовых. Комиссия за обслуживание карты не взимается.



Также банк запустил специальные серии ДЕТИктива на youtube канале .



Подробнее о детской карте можно узнать на сайте банка .