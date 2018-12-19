Правительство России рассмотрит законопроект о регулировании рынка цифровых денег в весеннюю сессию 2019 года. Этот вопрос — один из наиболее актуальных для властей страны, рассказал Сергей Неверов.

По его словам, принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был рассмотрен летом 2018 г., «уже назрело», сообщает РБК .

Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что в документ не планируют вносить каких-либо изменений, а по мнению Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), криптовалютные законопроекты могут заставить предпринимателей регистрировать свой бизнес в других юрисдикциях.