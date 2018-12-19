Об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Правительство России рассмотрит законопроект о регулировании рынка цифровых денег в весеннюю сессию 2019 года. Этот вопрос — один из наиболее актуальных для властей страны, рассказал Сергей Неверов.
По его словам, принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был рассмотрен летом 2018 г., «уже назрело», сообщает РБК.
Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что в документ не планируют вносить каких-либо изменений, а по мнению Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), криптовалютные законопроекты могут заставить предпринимателей регистрировать свой бизнес в других юрисдикциях.
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