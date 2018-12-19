Закон об отмене национального роуминга прошел третье чтение в Госдуме. Согласно документу, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента, это повысит комфорт передвижения по всей стране.

Авторы закона ранее называли применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте «ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».

«Согласно экспертным оценкам, роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.



При этом подчеркивается, что ряд стран уже не используют национальный роуминг. Так, Европейский союз отменил его с 15 июня 2017 года.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

